كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل نظام إعادة الامتحانات في مرحلتي الثانوية العامة والبكالوريا، موضحًا الفروق بينهما فيما يخص الرسوم والدرجات.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ مصراوي، إن الطالب في نظام البكالوريا إذا أعاد الامتحان في أي مادة يحصل على الدرجة كاملة دون أي خصم.

وأضاف أن الأمر يختلف في الثانوية العامة، حيث لا يحصل الطالب الراسب عند إعادة الامتحان إلا على نصف الدرجة بحد أقصى، أي 50% فقط، مؤكدًا أن فرض الرسوم في هذه الحالة أمر مبرر لأنه يرتبط بإعادة المحاولة وتكلفة العملية الامتحانية.

