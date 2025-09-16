كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة عقدت لقاءات مع أكثر من 8 آلاف مدير مدرسة لشرح تفاصيل نظام "البكالوريا" الجديد، مشددًا على أن تطبيقه اختياري وليس إلزاميًا على الطلاب.

وأوضح الوزير، خلال لقاء يعقده الآن، مع عدد من الصحفيين، أن دور مديري المدارس يقتصر على توضيح ملامح النظام لأولياء الأمور والطلاب، نافيًا ما يُثار حول صعوبة المناهج أو عدم اعتماد النظام دوليًا، مؤكداً أن الهدف هو تطوير مستوى التعليم المصري وتوسيع آفاق الطلاب بما يواكب المعايير العالمية.

