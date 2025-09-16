تفاصيل ملف التقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ملف التقديم الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك بعد أن جرى إعلان نتيجة المقبولين عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن ملف التقديم يتضمن إخطار القبول الصادر عن الوزارة، إلى جانب أصل شهادة إتمام المرحلة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية وأربع صور منها، إضافة إلى استمارة الالتحاق بالمدرسة التي يحصل عليها الطالب من مقر المدرسة نفسها، كما يشمل الملف شهادة ميلاد مميكنة أصلية تحمل العلامة المائية وأربع صور منها، إلى جانب عشر أظرف بريدية عادية، وثماني صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

وأضافت الوزارة أن ولي الأمر مطالب أيضًا بتوفير الطوابع والرسوم المقررة، والتي تتضمن سبعين جنيهًا طوابع بريدية، وطابعًا تعليميًا فئة عشرة جنيهات، واثنين جنيه طوابع نقابة مهن تعليمية، بالإضافة إلى جنيه واحد دمغة عادية، كما يشترط تقديم شهادة وفاة الأب بالنسبة للطلاب الأيتام، وشهادة صحية معتمدة بكشف طبي يشمل تخصصات الباطنة والقلب والصدر والجلدية، على أن يكون مختومًا بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي، مرفقًا معه تحليل صورة دم كاملة، وتحليل سكر تراكمي، وتحليل فصيلة دم.

وبيّنت وزارة التعليم أنه في حال وفاة الأب يجب إرفاق صورة من قرار الوصاية أو الولاية التعليمية، أما إذا كان الأب مسافرًا فيتوجب تقديم صورة من التوكيل الرسمي، كما يشترط إرفاق ثلاث صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر على أن تكون سارية، إلى جانب خمسة أظرف بلاستيكية بكبسولة.

وحول الرسوم الدراسية، أشارت الوزارة إلى أن ولي الأمر مطالب بسداد خمسة آلاف جنيه سنويًا للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين الحكومية (عربي – لغات)، بينما يتعين على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة (عربي – لغات) تقديم إفادة رسمية من الإدارة التعليمية، مختومة بشعار الجمهورية، توضح قيمة المصروفات الدراسية التي سددت بالصف الثالث الإعدادي، شريطة ألا تقل عن خمسة آلاف جنيه عن كل عام دراسي.

كما أكدت الوزارة أن الطلاب القادمين من المدارس الدولية مطالبون بسداد النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها ثلاثين ألف جنيه سنويًا، ويتم سداد جميع الرسوم من خلال البريد المصري على الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المخصص لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

