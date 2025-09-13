التعليم: 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة متخصصة في الكهرباء -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة محمد عبد اللطيف، عن خطوات جديدة للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية متقدمة تواكب متطلبات سوق العمل.

وأوضح بيان الوزارة، اليوم، أن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن عن إضافة مجموعة جديدة من المدارس المتخصصة في قطاع الكهرباء، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافتا الإيطالية.

وتشمل المدارس الجديدة:

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية.

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط.

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية.

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة – حلوان.

- مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة – السيدة زينب.

وأكدت الوزارة، أن باب التقديم متاح لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، من خلال التسجيل عبر الرابط، من هنا.

وأوضحت أن التقديم متاح أيضًا للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، والطلاب الحاصلين على الشهادة العامة في العام الماضي 2023/2024، إلى جانب الطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين (الأجانب)، عبر الرابط، من هنا.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن هذا التوجه يأتي في إطار الشراكات الفعّالة مع الوزارات والهيئات الوطنية والدولية، بما يعزز مكانة التعليم التقني كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل الصناعي والتكنولوجي لمصر.

ويمكن معرفة المزيد من المعلومات، للطلاب وأولياء الأمور، عبر الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من هنا.

‏

