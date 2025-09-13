لطلاب مدارس STEM.. آخر موعد لتسجيل تقليل الاغتراب ورابط التقديم

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن إتاحة تسجيل رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات غير المناظرة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وكذلك طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا.





وأكد المكتب الانتهاء من مراجعة رغبات الطلاب وإعلان النتائج عبر الموقع نفسه، موضحًا أن مرحلة تقليل الاغتراب بدأت بالفعل، وتتم وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

