أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أتمت جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال العام الدراسي 2025، مشددًا على أن الكتب الدراسية تمت طباعتها وتوزيعها على كافة المدارس في جميع المحافظات.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أوضح زلطة أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة لكافة الجوانب التعليمية لضمان عدم وجود أي تحديات.

وأضاف أن الاستعدادات امتدت لتشمل تهيئة المباني المدرسية، تحديث الفصول الدراسية، وتزويد المدارس بأحدث الوسائل التعليمية المتوافقة مع المناهج المتطورة.

وتابع زلطة أن الوزارة نجحت في تقليل كثافة الفصول الدراسية من خلال تطبيق حلول عملية، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا.

وأكد أن هذا الإجراء يعزز التفاعل بين المعلم والطلاب، مع خطط لتوسيع المدارس واستخدام منشآت بديلة لضمان توزيع متوازن للطلاب دون تحميلهم أعباء التنقل.

وأشار زلطة إلى أن الوزارة عالجت نقص المعلمين عبر مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مؤكدًا أن هذه الخطوة جذبت كفاءات تربوية جديدة.

وشدد متحدث التعليم على أن الوزارة مستمرة في دعم المعلمين وتطوير البنية التحتية للمدارس، لتوفير بيئة تعليمية تدعم تحقيق رؤية التعليم الحديث.