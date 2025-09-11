كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبو كيلة مدير المديرية، عن فتح الرابط الإلكتروني الخاص بمعرفة الإدارات التعليمية التي تم تسكين معلمي مسابقة 30 ألف معلم عليها، وذلك بالنسبة للدفعة الثالثة، وتظلمات الدفعة الثانية، وكذلك الدفعة الرابعة.

رابط الاستعلام

وأكدت المديرية على أنه يمكن للمعلمين الدخول على الرابط التالي لمعرفة الإدارة التعليمية التي جرى التسكين عليها.. اضغط هنا

استكمال إجراءات التعيين

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة أن يتوجه جميع المعلمين الذين تم الإعلان عن تسكينهم إلى الإدارات التعليمية المحددة لهم، وذلك لاستكمال إجراءات مسوغات التعيين في أسرع وقت ممكن.

