التعليم تحسم آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية للغات

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن ضوابط تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وأكدت الوزارة على أنه يحق لأولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، وثمن الكتب، على عدة أقساط، مع استثناء بعض البنود وهي: مقابل النشاط العام، وخدمات التطوير التكنولوجي، واشتراك السيارة، حيث يتم تحصيلها على قسطين فقط، على أن يتم تحديد مواعيد استحقاق تلك الأقساط بقرار وزاري.

وبالنسبة للكتب الأجنبية بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، أوضحت الوزارة أنه يجب سداد قيمتها بالكامل مع القسط الأول من المصروفات الدراسية دون تقسيط.

الدفع غير النقدي إلزامي

وشددت الوزارة على أنه في جميع الأحوال يتم تحصيل المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، والرسوم، وثمن الكتب، وأي مبالغ مالية مستحقة للمدارس الرسمية للغات أو المتميزة، من خلال وسائل الدفع غير النقدي فقط، وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

كما حظرت الوزارة بشكل قاطع قبول أي مدفوعات نقدية داخل المدارس، على أن يلتزم أولياء الأمور بالسداد عبر منافذ التحصيل المعتمدة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

