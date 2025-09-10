إعلان

التعليم تحسم آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية للغات

03:42 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن ضوابط تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وأكدت الوزارة على أنه يحق لأولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، وثمن الكتب، على عدة أقساط، مع استثناء بعض البنود وهي: مقابل النشاط العام، وخدمات التطوير التكنولوجي، واشتراك السيارة، حيث يتم تحصيلها على قسطين فقط، على أن يتم تحديد مواعيد استحقاق تلك الأقساط بقرار وزاري.

وبالنسبة للكتب الأجنبية بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، أوضحت الوزارة أنه يجب سداد قيمتها بالكامل مع القسط الأول من المصروفات الدراسية دون تقسيط.

الدفع غير النقدي إلزامي

وشددت الوزارة على أنه في جميع الأحوال يتم تحصيل المصروفات الدراسية، ومقابل الخدمات، والرسوم، وثمن الكتب، وأي مبالغ مالية مستحقة للمدارس الرسمية للغات أو المتميزة، من خلال وسائل الدفع غير النقدي فقط، وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

كما حظرت الوزارة بشكل قاطع قبول أي مدفوعات نقدية داخل المدارس، على أن يلتزم أولياء الأمور بالسداد عبر منافذ التحصيل المعتمدة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اقرأ أيضًا:

أسهل طرق سداد فاتورة كهرباء سبتمبر 2025

حالة الطقس حتى الإثنين.. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح

تراخيص المحال العامة.. إجراءات جديدة من التنمية المحلية لتعزيز الشفافية

أماكن وطريقة حجز شقق سكن لكل المصريين 7 وموعد انتهاء التقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الرسمية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026