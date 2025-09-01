34 فصلًا و5 معامل.. افتتاح مدرسة رسمية جديدة للغات بالقليوبية

كتب- أحمد الجندي:

زار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليبوية، اليوم الاثنين قرية كوم أطرون لافتتاح مدرسة فتحي محمد عبد الرحمن الرسمية للغات، والتى تضم ٣٤ فضلًا وعدد ٥ معامل، حيث قاما بجولة داخل فصول المراحل المختلفة، بالإضافة إلى حجرات الأنشطة المتنوعة، وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات الحديثة التي تدعم تنمية قدرات الطلاب على التحصيل الدراسي.

بحسب بيان صحفي، جاء ذلك خلال افتتاح خمس مدارس جديدة بمحافظة القليوبية والتي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التعليمية.

كما شملت الجولة افتتاح مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي – قرية كوم أطرون بمركز طوخ، واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدرسة التي تضم عدد ٣١ فصلا و٥ معامل، وقاعات للأنشطة، كما تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، والفصول الدراسية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشاد الوزير بجودة الإنشاءات والتجهيزات، موجهًا بالحفاظ على هذه المنشأة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب تساعدهم على تنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم بجانب التحصيل العلمي.

