انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الثاني السبت 9 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق الامتحانات التحريرية لدبلومات المدارس الثانوية الفنية، صباح اليوم، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث - إعداد مهني - نظام السنوات الخمس - تعليم وتدريب مزدوج - تكنولوجيا تطبيقية)، على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025.

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (204761) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (94) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (637) مادة بإجمالي عدد المواد ( 731) مادة.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (383) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوي الجمهورية، وتتضمن عدد (1043) عضوًا من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

- انتهت المطبعة السرية للتعليم الفني من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

- تم وضع الخطة الخاصة بنقل وتأمين صناديق مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2025 بالتنسيق الجهات المختصة بالوزارة، والجهات الأمنية، والسكك الحديدية، والمطبعة السرية للتعليم الفني والبدء في التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2/8/2025.

- شددت الوزارة على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بكافة نوعيات التعليم الفني بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في جو يسوده الهدوء.

- شددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب - الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

