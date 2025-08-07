إعلان

ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية.. تعرف على مدرسة طفلك

04:35 م الخميس 07 أغسطس 2025

رياض الأطفال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات للعام 2025/ 2026، عبر رابط موقعها الإلكتروني.

ونوهت إلى أنه في حالة عدم دفع المصروفات خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة، يعتبر ترشيح الطفل للروضة لاغيًا، ويعتبر تأخر ولي الأمر عن دفع المصروفات تنازلا ضمنيًا عن حق طفله في القبول برياض الأطفال.

وأضافت مديرية التربية والتعليم أن فترة دفع المصروفات تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 أغسطس.

ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة أطفالهم باستخدام الرقم القومي للطفل ورقم الملف من خلال الرابط التالي: هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياض الأطفال الإسكندرية نتيجة تنسيق رياض الأطفال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025