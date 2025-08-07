ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية.. تعرف على مدرسة طفلك

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات للعام 2025/ 2026، عبر رابط موقعها الإلكتروني.

ونوهت إلى أنه في حالة عدم دفع المصروفات خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة، يعتبر ترشيح الطفل للروضة لاغيًا، ويعتبر تأخر ولي الأمر عن دفع المصروفات تنازلا ضمنيًا عن حق طفله في القبول برياض الأطفال.

وأضافت مديرية التربية والتعليم أن فترة دفع المصروفات تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 أغسطس.

ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة أطفالهم باستخدام الرقم القومي للطفل ورقم الملف من خلال الرابط التالي: هنا