334 لجنة.. "تعليم القاهرة" تعلن جاهزيتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بقيادة سماح إبراهيم، مدير المديرية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025/2024، والمقررة يومي 4 و5 أغسطس الجاري، حيث تم تخصيص 334 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة لتكون مقارًا للجان الانتخابية.

بيئة آمنة ومجهزة لخدمة الناخبين

أكدت سماح إبراهيم، أن المدارس المخصصة كمقار انتخابية تم تجهيزها على أعلى مستوى، حيث شملت الاستعدادات أعمال النظافة الشاملة، وتجهيز الفصول، ورفع العلم المصري على جميع المدارس، بالإضافة إلى إقامة شوادر أمام المقار لتنظيم دخول الناخبين وتيسير عملية الإدلاء بالأصوات.

كما تم توفير كراسي متحركة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى اللجان، فضلًا عن إزالة أي ملصقات أو لوحات من على جدران المدارس المخصصة للعملية الانتخابية، بما يضمن بيئة محايدة وآمنة للناخبين.

غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية

أشارت مديرة المديرية، إلى أن هناك تواصلًا مباشرًا ومستمرًا مع غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، إلى جانب الانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو عقبات قد تواجه سير العملية الانتخابية.

كما شددت على تواجد مديري عموم الإدارات التعليمية في محيط اللجان طوال يومي الانتخابات، لضمان انسيابية العمل وتذليل أي عقبات محتملة.

دعوة للمشاركة الفعالة

دعت سماح إبراهيم، العاملين بالتربية والتعليم، من قيادات ومعلمين وإداريين، إلى المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أن التصويت في الانتخابات يُعد واجبًا وطنيًا له دور حيوي في رسم ملامح الحاضر والمستقبل.

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