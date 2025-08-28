كتب- حسن مرسي:

أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة يتشاركان في المناهج الدراسية خلال الصف الأول الثانوي، لضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب.

خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc"، قال زلطة، إن هذا التشابه يعكس التزام الوزارة بتوفير أساس تعليمي متين قبل انطلاق الطلاب في مساراتهم المختلفة.

أكد متحدث أن الفروق بين النظامين تبدأ من الصف الثاني الثانوي، حيث يتيح نظام البكالوريا للطلاب اختيار واحد من 4 مسارات رئيسية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون.

وأضاف أن هذا النظام يركز على التخصص العميق، مما يتيح للطلاب دراسة مواد تتماشى مع ميولهم الأكاديمية وطموحاتهم المهنية.

وتابع زلطة مشيرًا إلى أن نظام الثانوية العامة يعتمد على ثلاثة مسارات تقليدية: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، مع دراسة 6 مواد أساسية في الصف الثاني الثانوي، تنخفض إلى 5 مواد في الصف الثالث، حيث تعتمد النتيجة النهائية على امتحان واحد مصيري.

وأشار إلى أن هذا النظام التقليدي يضع ضغوطًا نفسية كبيرة على الطلاب، نظرًا لاعتماده على عام دراسي واحد يحدد مستقبلهم.

وأكد زلطة أن البكالوريا تقدم نهجًا أكثر مرونة، حيث يدرس الطالب في الصف الثاني 4 مواد فقط، تشمل 3 مواد ثابتة (اللغة العربية، التاريخ، واللغة الأجنبية الأولى) ومادة اختيارية تتعلق بالمسار المختار، بينما يقتصر الصف الثالث على مادتين فقط، مما يخفف العبء الدراسي.

وتابع المتحدث، أن نظام الامتحانات في البكالوريا يتيح للطالب فرصة أولية مجانية، مع إمكانية إعادة الامتحان مقابل 200 جنيه لتحسين المجموع، على غرار الأنظمة التعليمية الأجنبية.