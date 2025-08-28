كتب- حسن مرسي:

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي كمادة اختيارية خارج المجموع بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وخلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، أوضح زلطة أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي تكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن إكساب الطلاب هذه المهارات يُعد استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة أجرت دراسات مكثفة على مدار الأشهر التسعة الماضية، تضمنت زيارات متكررة لوزير التعليم محمد عبداللطيف إلى اليابان للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في هذا المجال.

وتابع زلطة موضحًا أن التعاون مع اليابان يمتد إلى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تعليمية متعددة، وليس فقط تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستعتمد على منصة "كيرو" اليابانية، التي تُعد إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في تقديم المحتوى التعليمي التكنولوجي.

وأكد أن هذه المنصة تُستخدم بنجاح في اليابان وعدد من الدول الأخرى، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتطبيق هذا المشروع في مصر.

واستطرد زلطة في حديثه قائلًا إن منصة "كيرو" ستوفر لكل طالب حسابًا شخصيًا يتيح له الوصول إلى المواد الدراسية بسهولة، مع إمكانية إجراء الامتحانات عبر المنصة ذاتها.

وأكد أن هذا النظام يهدف إلى تمكين الطلاب من التفاعل مع المحتوى التعليمي بطريقة حديثة ومبتكرة، مما يعزز من قدراتهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.