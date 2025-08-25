"تعليم القاهرة" تطلق مسابقة لتنمية المهارات الرقمية للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إطلاق مسابقة "صيفك رقمي – Digital Summer" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وشركة سيسكو العالمية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز جاهزية الشباب للمستقبل الرقمي وسوق العمل الحديث.

وأكدت المديرية على أن المبادرة تأتي برعاية الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وتحت إشراف هشام قطب، مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، ضمن خطة الوزارة لتنمية المهارات التكنولوجية والاجتماعية للطلاب من خلال برامج تدريبية متخصصة.

الفئات المستهدفة

تستهدف المسابقة الطلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية، للفئة العمرية من 13 حتى 18 عامًا، في مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية.

أهداف المسابقة

تهدف المسابقة إلى تطوير مهارات الطلاب الرقمية عبر مجموعة من المقررات المتخصصة التي تؤهل للحصول على رخص دولية في مجالات حيوية مثل، فني شبكات، وفني أمن سيبراني.

ومن المقرر أن تنعقد المسابقة على مدار شهرين كاملين خلال الإجازة الصيفية، على أن يتم إعلان نتائجها مع بداية العام الدراسي الجديد.

الجوائز والتكريمات

تتضمن المسابقة مجموعة من الجوائز والتكريمات التي سيتم منحها مع بداية العام الدراسي، وتشمل:

تكريم أفضل 10 طلاب من كل مديرية تعليمية، وفقًا لعدد الدورات المكتملة والشهادات المحصلة.

اختيار أفضل 10 مدربين على مستوى الجمهورية ممن نفذوا ورش العمل وقدموا التدريب للطلاب.

منح لقب أفضل 10 أكاديميات تعليمية على مستوى الجمهورية، استنادًا إلى عدد المشاركين والشهادات المنجزة.

آلية الاشتراك

يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة الالتحاق بالكورسات التدريبية الخاصة بالمسابقة من خلال الرابط التالي https://app.powerbi.com/view.

نحو تعليم رقمي متطور

وأشارت المديرية إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة لدعم الابتكار والتعليم التكنولوجي وريادة الأعمال كأحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتشجيع الشباب على التفكير الإبداعي خارج النطاق التقليدي، والمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

