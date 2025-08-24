بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 99,91%، وذلك بحضور الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

أوضح محافظ الفيوم، أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية العامة 15021 طالباً وطالبة، حضر منهم 12364 طالباً وطالبة، نجح منهم 12353 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99,91%.

وأضاف، أن نسبة النجاح بالدور الثانى هذا العام تزيد عن نسبة نجاح العام الماضي بمختلف إدارات المحافظة، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق في مختلف المراحل التعليمية. اضغط هنا