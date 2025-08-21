رسميًا.. التعليم تُلزم الطلاب بالزي المدرسي الموحد للعام الجديد

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق قرار إلزام جميع طلاب المدارس بارتداء الزي المدرسي الموحد المعتمد خلال العام الدراسي 2025/2026، مؤكدة أن الالتزام به يمثل ركيزة أساسية لترسيخ الانضباط داخل المدارس.

حرية اختيار أماكن الشراء

شددت الوزارة على أن شراء الزي متروك بالكامل لاختيار أولياء الأمور دون التقيد بمورد محدد، وذلك بهدف التخفيف عن الأسر وإتاحة حرية المفاضلة بين الأسعار والجودة.

تنفيذًا للقرار الوزاري المنظم

أوضحت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 المنظم لضوابط الزي المدرسي وآليات تطبيقه، بما يضمن الالتزام بالقواعد الرسمية داخل المؤسسات التعليمية.

