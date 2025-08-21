كتب- أحمد الجندي:

اختتمت اليوم الخميس، 21 أغسطس 2025، أعمال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظة القاهرة، وسط أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللجان.

وتابعت الدكتورة همت أبوكيلة، وكيل أول الوزارة ومديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ورئيس غرفة العمليات المركزية، سير الامتحانات من داخل الغرفة بديوان المديرية، بحضور ياسر أنس وكيل المديرية، وعدد من أعضاء غرفة العمليات.

وأدى الطلاب امتحاني الكيمياء والجغرافيا، وسط متابعة دقيقة أكدت أن الامتحانات منذ انطلاقها تسير بشكل منظم ومستقر، دون رصد أي شكاوى أو مشكلات.

وشددت المديرية على أن الامتحانات تجري وفق الخطة الموضوعة، مع متابعة لحظية لمختلف اللجان، بما يضمن توفير بيئة آمنة وهادئة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم في أفضل الظروف.

