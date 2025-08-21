إعلان

انتهاء امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2025

12:05 م الخميس 21 أغسطس 2025

طلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

انتهى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء في الدور الثاني للعام الدراسي 2025، اليوم الخميس 21 أغسطس، حيث بدأ الامتحان في التاسعة صباحًا واستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان جرى داخل اللجان في أجواء هادئة ومنضبطة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وشددت الوزارة على حرصها على تهيئة الأجواء اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

