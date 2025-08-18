كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن نتيجة المقبولين في الاختبارات المبدئية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للدفعة الرابعة.

تفاصيل المقابلات الشخصية للمعلمين

وأوضح الخطاب أن المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية للمعلمين بنسبة 5% مدعوون للحضور يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يُعد هامًا وعاجلًا، مطالبة المديريات التعليمية بإبلاغ جميع المرشحين بمواعيد المقابلة لضمان انتظام العملية وإتمامها بسلاسة.

