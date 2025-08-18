إعلان

"التعليم" تحدد مواعيد المقابلات الشخصية للمعلمين المقبولين بالدفعة الرابعة -(مستند)

09:06 م الإثنين 18 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن نتيجة المقبولين في الاختبارات المبدئية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للدفعة الرابعة.

تفاصيل المقابلات الشخصية للمعلمين

وأوضح الخطاب أن المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية للمعلمين بنسبة 5% مدعوون للحضور يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يُعد هامًا وعاجلًا، مطالبة المديريات التعليمية بإبلاغ جميع المرشحين بمواعيد المقابلة لضمان انتظام العملية وإتمامها بسلاسة.

222

اقرأ أيضاً:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

103 آلاف للحاسبات.. مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية لطلاب الثانوية بتنسيق الجامعات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقابلات المعلمين التربية والتعليم مسابقة المعلمين التنظيم والإدارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026