قبول طلاب المرحلة الثانية بالثانوي العام في سوهاج بحد أدنى 233 درجة

03:59 م الإثنين 18 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، نتيجة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة لطلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، حيث أنهت إدارة التخطيط والمتابعة أعمال التنسيق، وبعد موافقة واعتماد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، حددت اللجنة المختصة الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية بـ 233 درجة.

وأوضحت المديرية أن قبول ملفات الطلاب سيبدأ اعتبارًا من غد الثلاثاء 19 أغسطس ويستمر حتى الأحد 31 أغسطس 2025، على أن يتم التقديم وفق القواعد المنظمة للقبول، وطبقًا للفراغات ومعدلات الكثافة داخل المدارس، وبنفس الضوابط التي تم تطبيقها خلال المرحلة الأولى من التنسيق.

