نتيجة القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025 – 2026.. استعلم الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن ظهور نتيجة اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، موضحة أن النتائج متاحة الآن إلكترونيًا عبر الرابط المخصص الذي يمكن للطلاب الدخول من خلاله للتعرف على موقفهم من القبول اضغط هنا

ضوابط وإجراءات القبول

وفي وقت سابق، كشفت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن القواعد المنظمة لاختبارات القبول للعام الدراسي 2026، حيث شددت على ضرورة الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

الرقم المرجعي الخاص بالمعاملة في حالة سداد الرسوم عبر خدمة "انستاباي" (ويعد من البيانات الأساسية).

صورة من إيصال دفع رسوم الاختبار البالغة 250 جنيهًا، سواء تم السداد عبر نظام التكنولوجيا التطبيقية، مراكز التميز، أو التعليم المزدوج.

نسخة من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

أي مستند رسمي لإثبات الشخصية مثل بطاقة الرقم القومي (لمن يمتلكها)، أو كارنيه المدرسة، أو بطاقة التأمين الصحي، بجانب استمارة النجاح المرفق بها صورة شخصية حديثة.



مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واحدة من أبرز مشروعات وزارة التربية والتعليم، حيث تتيح للطلاب فرصة الجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، بما يؤهلهم لاكتساب مهارات سوق العمل محليًا ودوليًا، ويشهد هذا النظام إقبالًا متزايدًا من أولياء الأمور والطلاب نظرًا لجودة مخرجاته التعليمية وفرص العمل التي يتيحها.

