كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهًا عاجلًا يقضي بمنع دخول أي مندوبي مبيعات أو جهات دعائية إلى المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025- 2026، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على البيئة التربوية داخل المؤسسات التعليمية وحماية الطلاب من أي مؤثرات تجارية أو دعائية غير مناسبة.

وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان نزاهة العملية التعليمية وحيادها، بعيدًا عن أي توجهات خارجية لا تمت للتربية أو التعليم بصلة، مشيرًا إلى أن المدرسة يجب أن تظل فضاءً مخصصًا للتعليم والتنشئة فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حظر استخدام أسوار المدارس في أي إعلانات أو لافتات تحمل مضامين سياسية أو حزبية أو تجارية، مؤكدًا أن هذه المساحات ينبغي أن تُستغل حصريًّا في نشر الرسائل التوعوية والإرشادية التي تدعم أهداف العملية التعليمية وترسخ القيم التربوية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

103 آلاف للحاسبات.. مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية لطلاب الثانوية بتنسيق الجامعات

قرار حاسم من التعليم: منع الكتب الخارجية وحصر المناهج في الإصدارات الرسمية