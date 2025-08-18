بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

كتب- أحمد الجندي:

بدأ طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الدور الثاني اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الاثنين 18 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن يستمر الامتحان حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة سير الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب، والحفاظ على انضباط العملية الامتحانية.

الجدير بالذكر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة الاستعداد المبكر لانطلاق العام الدراسي المقبل 2025-2026، مع التأكيد على مراجعة جاهزية المعامل والمكتبات والورش، إلى جانب التحقق من كفاءة المعدات الفنية والتقنية، كما طالبت الوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالصيانة أو الاستبدال، بما يضمن رفع كفاءة المحتوى العملي والتطبيقي للطلاب، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة.

