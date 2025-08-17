إعلان

تحذير جديد من التعليم بشأن تحصيل أي مبالغ غير قانونية

02:22 م الأحد 17 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

حذّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المدارس بمختلف المراحل من تحصيل أي مبالغ مالية غير قانونية من الطلاب أو أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات لضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات التعليمية.

وأوضحت الوزارة، في توجيهاتها إلى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، أن تحصيل الرسوم يجب أن يتم فقط وفقًا لما هو منصوص عليه في القرارات الوزارية واللوائح الرسمية المعتمدة، مشددة على ضرورة الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة رسميًا للعام الجديد، طبقًا للقرار الوزاري رقم (156) الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025، والذي ينظم ضوابط سداد المصروفات.

كما شددت الوزارة، على أهمية انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول في جميع المدارس، بحيث تشمل كل الصفوف الدراسية دون أي تأجيل أو تعطيل، مؤكدة أن العام الجديد سيشهد متابعة دقيقة للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المقررة بما يضمن سير العملية التعليمية بانتظام وانضباط.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية دور ثان

الأسنان بـ110 آلاف.. مصروفات جامعة الصالحية الجديدة 2025

توجيه عاجل من التعليم بشأن تسجيل الغياب يوميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026