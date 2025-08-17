إعلان

انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية الدور الثاني للثانوية العامة

10:58 ص الأحد 17 أغسطس 2025

طلاب الثانوية العامة - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أنهى طلاب الثانوية العامة الأن، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

وانطلقت اللجنة في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى الحادية عشرة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بانضباط وهدوء.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع مجريات الامتحان لحظة بلحظة، مع التنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية دور ثان

الأسنان بـ110 آلاف.. مصروفات جامعة الصالحية الجديدة 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026