انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية الدور الثاني للثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أنهى طلاب الثانوية العامة الأن، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

وانطلقت اللجنة في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى الحادية عشرة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بانضباط وهدوء.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع مجريات الامتحان لحظة بلحظة، مع التنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

