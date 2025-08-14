بعد التعديل.. تعرف على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

يشهد محرك البحث إقبالًا متزايدًا من طلاب الصف الثالث الثانوي 2025 وأولياء أمورهم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بعد تعديلها، وذلك عقب إضافة الدرجات المستحقة لطلاب التظلمات، في حال ثبوت وجود فروق بعد مراجعة أوراق الإجابة.

خطوات الاستعلام بعد التعديل

اختتمت وزارة التربية والتعليم فترة استقبال طلبات تظلمات الثانوية العامة 2025، والتي بدأت في 27 يوليو الماضي واستمرت حتى 10 أغسطس الجاري، مقابل رسوم 300 جنيه للمادة الواحدة، مع تسجيل الطلبات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للتظلمات.

إضافة الدرجات وتعديل النتيجة

تعمل لجان التظلمات على حصر الطلاب الذين ثبت استحقاقهم لدرجات إضافية، ثم إخطارهم رسميًا بعدد الدرجات المضافة إلى نتيجتهم، سواء لرفع المجموع الكلي أو تعديل النتيجة النهائية. ويجري إخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات بهذه التعديلات، حتى يتمكن من تحديث بيانات الطلاب المستفيدين، بما يسمح لهم بتعديل رغباتهم بالكليات بما يتناسب مع مجموعهم الجديد.

تنسيق إلكتروني محدث

يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ممثلة في مكتب التنسيق، عبر خطابات رسمية موثوقة، لضمان إضافة الدرجات المعدلة في قاعدة بيانات التنسيق، ويتلقى الطالب إشعارًا بإمكانية الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتعديل رغباته في ضوء المجموع الجديد الذي حصل عليه بعد التعديل.

