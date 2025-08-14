بعد قليل.. قرار مهم من وزير التربية التعليم

كتب- أحمد الجندي:

يترقب الطلاب وأولياء الأمور صدور قرار مهم من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، حيث أكد شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم: "قرار مهم للسيد الوزير محمد عبد اللطيف بعد قليل تابعوا الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم".

الجدير بالذكر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تطوير نظام التقييم بمرحلة التعليم الأساسي.

ونص التعديل الجديد على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، بينما تُحتسب النسبة المتبقية من درجات امتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين، ويحصل الناجحون في هذا الامتحان على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.