ضوابط دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025.. تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئة المسموح لها بخوض امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2025، تشمل الطلاب الذين رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين كحد أقصى خلال اختبارات الدور الأول، سواء كانت هذه المواد داخلة ضمن المجموع الكلي أو خارجه.

وأوضحت الوزارة، أن هؤلاء الطلاب سيتم احتساب درجاتهم في المواد التي يؤدونها في الدور الثاني بنسبة لا تتجاوز 50% من الدرجة النهائية للمادة، مع الاحتفاظ بكامل الدرجات التي حصلوا عليها في المواد التي نجحوا فيها بالدور الأول.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب الذين حالت ظروفهم القهرية دون أداء امتحانات الدور الأول -سواء في جميع المواد أو بعضها- بعد تقديم ما يثبت ذلك من مستندات مقبولة لدى الوزارة، سيكون لهم الحق في أداء اختبارات الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة للمادة، دون تطبيق قاعدة نصف الدرجة.

