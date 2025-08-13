ثريا منصور مديراً للمراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا بتعيين ثريا منصور، مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في منصب المدير العام للإدارة العامة للمراكز الاستكشافية بالوزارة.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه وزارة التربية والتعليم للاستفادة من الكفاءات المتميزة في تطوير شبكة المراكز الاستكشافية المنتشرة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز دورها في تنمية مهارات الطلاب العلمية والفكرية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء أجيال مؤهلة وقادرة على المنافسة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.

وتتمتع ثريا منصور بخبرة مهنية واسعة ومسيرة حافلة بالإنجازات، إذ تقلدت عدة مناصب قيادية في قطاع التعليم بمحافظة المنوفية، بدأت بمنصب مدير إدارة الباجور التعليمية، ثم مدير إدارة منوف التعليمية، أعقبها إدارة شبين الكوم التعليمية، وصولًا إلى منصب مدير عام التعليم بالمحافظة، قبل أن تتسلم مسؤولياتها الجديدة على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم: تسليم الكتب للمدارس فورًا وتوفير المقررات الدراسية نهاية الشهر

تنسيق جامعة القاهرة الأهلية.. رسميًّا رابط التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب