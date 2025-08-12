تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القيم المقررة للمصروفات الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 وجاءت الأرقام وفقًا للتقسيم التالي:

مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي

حددت الوزارة مصروفات هذه المرحلة بقيمة 320 جنيهًا، لتشمل جميع الصفوف من رياض الأطفال وحتى نهاية الصف الثاني الإعدادي.

الصف الثالث الإعدادي

بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، فقد بلغت قيمة المصروفات 220 جنيهًا، وهو مبلغ أقل مقارنة بالمراحل السابقة.

الصف الأول الثانوي العام

أوضحت الوزارة أن مصروفات الصف الأول الثانوي العام حُددت بمبلغ 545 جنيهًا.

من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام

بالنسبة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام، فقد تم تحديد المصروفات عند 530 جنيهًا.

التعليم الثانوي الفني

فيما يخص طلاب الصف الأول في التعليم الثانوي الفني بمختلف أنواعه ونظاميه (3 و5 سنوات)، فقد بلغت المصروفات 245 جنيهًا للعام الدراسي الجديد.

التعليم الثانوي الفني

أما الطلاب في الصفوف المتقدمة من التعليم الثانوي الفني (من الصف الثاني وحتى الأخير)، فقد بلغت قيمة المصروفات 230 جنيهًا.

