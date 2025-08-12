إعلان

لأول مرة.. التعليم تتيح المناهج الدراسية على موقعها الرسمي قبل بدء الدراسة

05:00 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المناهج الدراسية المطوّرة المقررة للعام الدراسي الجديد 2025-2026، والتي تشمل جميع الصفوف بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن هذه الخطوة تمثل سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تتيح الوزارة المناهج النسخ المطوّرة عبر موقعها الرسمي بمدة كافية قبل بدء الدراسة.

وأشار المصدر إلى أن جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمناهج تعود للدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

