رابط المناهج المطورة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط المناهج المطورة لجميع الصفوف بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي 2025-2026.

وأتاحت الوزارة رابط الاستعلام عن المناهج المطورة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأضافت الوزارة أن جميع المناهج المطوّرة في المواد التالية:

- مادة اللغة العربية: من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي.

- مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية): للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

- مادة الدراسات الاجتماعية: للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والثاني الإعدادي.

- مادة اللغة الإنجليزية: من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

- مادة العلوم : الصف الثاني الإعدادي.

- مادة الرياضيات : الصف الثاني الإعدادي.

