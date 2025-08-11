رابط المناهج المطورة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي
كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط المناهج المطورة لجميع الصفوف بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي 2025-2026.
وأتاحت الوزارة رابط الاستعلام عن المناهج المطورة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا
وأضافت الوزارة أن جميع المناهج المطوّرة في المواد التالية:
- مادة اللغة العربية: من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي.
- مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية): للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.
- مادة الدراسات الاجتماعية: للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والثاني الإعدادي.
- مادة اللغة الإنجليزية: من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.
- مادة العلوم : الصف الثاني الإعدادي.
- مادة الرياضيات : الصف الثاني الإعدادي.
