كتب- أحمد الجندي:

تابعت النقابة العامة للمعلمين ما تم تداوله بشأن واقعة مدير مدرسة أشروبة الثانوية بمحافظة المنيا، انطلاقًا من دور نقابة المعلمين في الحفاظ على مكانة المعلم وبما يُسهم في استقرار العملية التعليمية، وتغليب روح التعاون للصالح العام وتنشئة الأجيال بطريقة سليمة تدعم قيم الاحترام والوطنية.

وأكدت النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المعلم هو ركيزة العملية التعليمية، وأن احترامه وتقدير جهوده واجب وطني ومجتمعي، فهو مَن يغرس القيم ويبني العقول، ويؤدي رسالته في ظروف قد تكون صعبة أحيانًا، لكن بروح من التضحية والإخلاص.

ودعت النقابة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تأويل المواقف، بما يثير الفتنة أو يسيء إلى صورة المعلم أو المؤسسات التعليمية.

وشددت النقابة على أهمية التعاون البنَّاء بين جميع مؤسسات الدولة؛ بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.

وتواصلت النقابة العامة للمعلمين مع محمود زكي، مدير مدرسة أشروبة الثانوية بالمنيا، لتأكيد تقدير النقابة دوره التربوي، الذي شهد له كل مَن يعمل في الحقل التربوي بمحافظة المنيا، وأن المدرسة تحت إدارته تمثل بيتًا للتعليم والمعرفة، ومكانًا يحتضن أبناءنا الطلاب في مناخ يسوده الانضباط والتقدير المتبادل.

وأوضح محمود زكي مدير مدرسة أشروبة الثانوية، أن المجتمع المحلي يشهد لإدارة مدرسة أشروبة بالتفاني في خدمة العملية التعليمية، وأنه جرى تكريمه أكثر من مرة من النقابة ومديرية التربية والتعليم والمحافظة، لجهوده في تعليم وتنشئة الطلاب بطريقة سليمة، مؤكدًا أن الواقعة الأخيرة قد أُسيء فهمها في بعض الجوانب، وأن المدرسة وإدارتها تُكنَّان كل الاحترام لقيادات المحافظة في خدمة العملية التعليمية وتطوير المدارس.

وشدد زكي على أن جميع العاملين بالمدرسة ملتزمون بالقيم الأخلاقية والمهنية، مع إعلاء قيم الحوار البنَّاء والاحترام المشترك؛ لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب ومجتمعنا المحلي.

وقال مدير مدرسة أشروبة: إننا نؤمن أن الحوار الهادئ وروح التعاون هما السبيل الأمثل لتطوير العملية التعليمية، ونشدد على التزامنا الكامل بالقيم التربوية والإنسانية التي تحفظ كرامة الجميع وتضع مصلحة الطلاب في المقدمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا تصريحات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أكد خلالها تقديره واعتزازه البالغ بمعلمي المحافظة؛ للدور المحوري الذي يقومون به في إعداد وتربية النشء، وصناعة أجيال جديدة قادرة على بناء المستقبل، مؤكّدًا أن المعلم سيظل دائمًا رمزًا للعطاء، وصاحب رسالة نبيلة، وصانعًا للأجيال.

ونفى المحافظ ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات من تفسيرات تهدف إلى افتعال أزمة مع أسرة التعليم بالمنيا، مؤكدًا أن ذلك لم ولن يحدث في ضوء تقديره ما تقدمه أسرة التعليم من جهود وعطاء متواصل عبر الأجيال.

وشدد المحافظ على أن ما تم خلال الزيارة الأخيرة من توجيهات كان في الأساس للصالح العام، وبما ينعكس إيجابيًّا على العملية التعليمية بكل مدارس المحافظة، تحقيقًا لمصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

كانت محافظة المنيا شهدت حالة من الجدل في الأوساط التعليمية بعد تداول مقطع فيديو يظهر محافظ المنيا يعنف مدير إحدى المدارس؛ لاكتشافه تحويل فصل دراسي إلى مكتب شخصي؛ ووجّه المحافظ انتقادًا حادًّا لمدير المدرسة، قائلاً له، حسب الفيديو المنتشر: "هي تكية؟"؛ ما أثار ردود فعل غاضبة.

ووقعت الحادثة أثناء جولة ميدانية للمحافظ ببعض المدارس؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

