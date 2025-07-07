نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

كتب- أحمد الجندي:

تسود حالة من الترقب والقلق بين طلاب التعليم الفني بجميع تخصصاته، في انتظار إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، في وقت تتزايد فيه متابعة الأسر المصرية لتطورات النتيجة لحظة بلحظة، خاصة بعد انتهاء الامتحانات في قطاعات التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، كما يشمل ذلك مختلف الأنظمة التعليمية، سواء كان نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، إلى جانب التعليم المزدوج والتعليم المهني والتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العمل داخل الكنترولات لا يزال مستمرًا، حيث تُجرى الآن مراحل التصحيح وتجميع الدرجات بدقة شديدة، تمهيدًا للانتهاء من كل الخطوات اللازمة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس بشكل نهائي وموثوق.

وأكدت الوزارة أن إعلان النتائج لن يتم قبل استكمال جميع مراحل الرصد والمراجعة النهائية لكراسات الإجابات، وأن عملية اعتماد النتائج ستكون في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء جميع الأعمال داخل الكنترولات، وذلك لضمان الدقة الكاملة في استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.

ومن المقرر أن يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم مجانًا من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لنتائج التعليم الفني، وهو رابط إلكتروني مخصص يتيح للطلاب إدخال رقم الجلوس فقط والحصول على النتيجة بمجرد اعتمادها رسميًا.

و للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها، يمكن للطلاب الدخول مباشرة على الرابط التالي التابع للوزارة: اضغط هنا

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