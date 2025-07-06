أولياء أمور: امتحان "الرياضيات البحتة" من النماذج الاسترشادية

كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مادة الرياضيات البحتة ضمن جدول امتحانات العام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الترقب والقلق، لا سيما بين أولياء الأمور.

وعقب انتهاء اللجنة، تداول أولياء أمور ردود أفعال أبنائهم عبر جروب "أولياء أمور مصر في الثانوية"، حيث توافقت معظم الآراء على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن غالبية الأسئلة كانت مأخوذة من النماذج الاسترشادية التي تم التدريب عليها مسبقًا.

وقالت إحدى أولياء الأمور: "الامتحان كان متوسط وكل أفكاره تقريبًا من النماذج اللي الطالب حلها قبل كده"، فيما أضافت أخرى: "الحمد لله الامتحان أفضل من اللي فات، والولاد طالعين مرتاحين".

وعلّقت ثالثة بقولها: "فيه نقطتين صعبين شوية، لكن بشكل عام الامتحان معقول والطلبة مرتاحة".

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