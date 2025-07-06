لطلاب الثانوية العامة 2025.. كيف تعرف موعد ومكان اختبار القدرات؟

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات التعرف على موعد ومكان أداء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وذلك ضمن استعدادات القبول للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بضرورة توفير كل الخدمات والمعلومات التي تيسر على الطلاب إجراءات التسجيل والاختبار، مؤكدًا أهمية دعم الطلاب خلال هذه المرحلة الحاسمة في مسارهم الجامعي.

من جانبه، أوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الطالب سيتمكن من معرفة موعد ومكان إجراء اختبار القدرات الخاص به من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بعد إتمام تسجيل الرغبات.

وأشار إلى أن باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات مفتوح من السبت 12 يوليو 2025 حتى الخميس 24 يوليو 2025

ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي، من هنا.

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