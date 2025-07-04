التعليم: كاميرات لرصد المخالفات في لجان امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لضبط سير امتحانات الثانوية العامة 2025، مشيرًا إلى أن هناك رقابة صارمة لرصد أي مخالفات داخل اللجان، وذلك باستخدام أحدث وسائل المتابعة التكنولوجية.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن كل ما يحدث داخل اللجان الامتحانية يتم رصده بدقة عبر منظومة كاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، والتي يزيد عددها عن 1900 لجنة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع الأوضاع داخل اللجان بشكل لحظي، مؤكداً أن أي مخالفة يتم التعامل معها فوراً وفق الإجراءات القانونية والانضباطية.

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