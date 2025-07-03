بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 طلاب بالثانوية العامة ببني سويف بحالات إغماء وهبوط وتوتر عصبي، داخل لجان امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا في بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بإصابة 4 طلاب بإغماء وهبوط وتشنجات داخل لجان امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا، وهم "شهد.أ.ع"، 18 عامًا، بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء بنات بمركز ببا، و"شيماء.ش.ن"، 18 عامًا، بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية، و " محمد.أ.ر"، 18 عامًا، بلجنة مدرسة حسين جلال الثانوية، و "شهد.أ.ع"، 18 عامًا، بلجنة مدرسة مصطفى كامل بإدارة سمسطا التعليمية.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مقار اللجان، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كما أفاد تقرير غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم ببني سويف ضبط 6 حالات غش إلكتروني، بينها 5 طلاب بلجان إدارة الواسطى التعليمية أثناء استخدام سماعات لاسلكية، إلى جانب حالة غش باستخدام الهاتف المحمول بإحدى لجان مدينة بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحرير محاضر رسمية.