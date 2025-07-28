المنوفية - أحمد الباهي:

اطّلع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، على نموذج فصل تعليمي لمرحلة رياض الأطفال صُمم بنفس مواصفات الفصل الدراسي الطبيعي ومجهز بكافة أعمال الكهرباء والأثاث.

ويأتي ذلك لاستيعاب عدد أكبر من طلاب مرحلة رياض الأطفال بالمدارس ذات الكثافة العالية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمد صلاح مزروع مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

ووافق محافظ المنوفية على هذه الفكرة من حيث المبدأ ووجه المختصين بتنفيذ نموذج للتجربة وفى حالة نجاح النموذج المقترح سيتم التوسع في تنفيذه، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في عرض المقترحات وإيجاد البدائل الغير تقليدية لحل مشكلة الكثافات الطلابية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تصنيع نموذج الفصل التعليمي من خلال مدارس التعليم الفني وبأقل الإمكانيات المتاحة وتجهيزه بشكل يتناسب مع إمكانيات الفصل الدراسي ويعد مقاوم للأمطار والحرارة.

أتى ذلك في إطار حرص المديرية على تطوير المنظومة التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب كون قطاع التعليم من أهم القطاعات الحيوية الهامة وباعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.