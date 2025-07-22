فور اعتمادها.. طريقتان للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

كتب – أحمد الجندي:

ينتظر طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 وأولياء أمورهم لحظة الإعلان الرسمي عن النتيجة، والتي تُعد من أكثر المحطات الحاسمة في مشوارهم التعليمي.

ومن المقرر أن يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم إعلانها إلكترونيًا فور الانتهاء من مراجعتها النهائية.

وبحسب مصادر مسؤولة داخل الوزارة، فإن هناك عدة طرق يمكن للطلاب من خلالها الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 بسهولة ودون عناء، أبرزها:

- الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حيث

يُمكن للطلاب الدخول على بوابة الوزارة الرسمية، وكتابة رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة فور رفعها.

- المدرسة المقيد بها الطالب حيث يُتاح للطلاب الاطلاع على النتيجة في المدارس يوم الثاني من إعلانها، من خلال الكشوف المعتمدة التي تصل إلى الإدارات التعليمية.

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