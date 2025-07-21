كتب- أحمد الجندي:

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والمستشار الإعلامي، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2025، مؤكدًا أن ما يُنشر في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح زلطة أن النتيجة ما زالت في مرحلة الجمع والمراجعة، ولن تُعلن إلا بعد اعتمادها رسميًا من قبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدد المتحدث الرسمي على أن نتائج الثانوية العامة مؤمّنة بالكامل، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لمتابعة مستجدات إعلان النتائج.

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