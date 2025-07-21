كتب- أحمد الجندي:

تداولت بعض الجروبات على صفحات التواصل الاجتماعي مزاعم جديدة تفيد بتسريب كشوف نتيجة الثانوية العامة 2025 من داخل الكنترولات، مدعية إمكانية تعديل الدرجات عبر ما أسمته "الكنترول الأساسي"، ومحددة نطاق التعديل المزعوم بنسبة تتراوح بين 85% كحد أدنى و94% كحد أقصى.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا السياق لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف لإثارة البلبلة والتشويش، خاصة مع اقتراب موعد إعلان النتائج.

وأوضح المصدر أن نتائج الطلاب مؤمنة بالكامل، ولا يمكن لأي طرف الوصول إليها أو التلاعب بها، مشددًا على أن أعمال رصد وتجهيز النتيجة تسير بدقة تامة، وقد دخلت بالفعل مراحلها النهائية تمهيدًا لاعتمادها الرسمي من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

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