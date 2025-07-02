كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" لطلاب الصف الثالث الثانوي مراجعة نهائية لمادة الكيمياء، في إطار الاستعدادات لامتحان اللغة العربية المقرر عقده غدا الخميس الموافق 3 يوليو، وفقًا للجدول الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة مركزة تغطي المنهج بالكامل

وقد جرى إعداد هذه المراجعة لتغطي جميع محاور منهج الكيمياء، مع الحرص على تبسيط الشرح وتقديم المعلومات بطريقة ميسرة، بما يساعد الطلاب على الفهم السريع وتحقيق الاستيعاب الكامل للمادة.

تركيز على الأسئلة المتكررة والنقاط الأساسية

وتركز المراجعة أيضًا على أبرز الأسئلة التي تكررت في امتحانات الأعوام السابقة، مع توضيح الجزئيات الأكثر ترجيحًا للورود في امتحان هذا العام، في محاولة لدعم الطلاب وتزويدهم بأدوات فعالة تساعدهم على تحقيق أعلى الدرجات.

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