كتب- أحمد الجندي:

قدّم أحمد السيسي، معلم أول مادة الجغرافيا، المراجعة النهائية الكاملة للمادة، في محاولة لدعم الطلاب وتهيئتهم بشكل شامل للامتحان المرتقب، بالتزامن مع اقتراب موعد امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي، والمقرر عقده يوم الخميس 3 يوليو 2025 وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة نهائية تغطي المنهج وتُبرز أهم النقاط المتوقعة

أوضح "السيسي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا تم إعدادها بعناية لتشمل جميع فصول وأجزاء المنهج الدراسي، مع تسليط الضوء على أكثر النقاط أهمية واحتمالًا للظهور في ورقة الامتحان، بما يساعد الطلاب على تثبيت المعلومات وتجاوز العقبات المعرفية في اللحظات الأخيرة.

نصائح ذهبية لطلاب الجغرافيا قبل دخول الامتحان

ووجّه أحمد السيسي مجموعة من النصائح المهمة للطلاب، أبرزها ضرورة التركيز الجيد عند قراءة الأسئلة، مع التمهل في التفكير قبل اختيار الإجابة، كما شدد على أهمية تظليل الخانة الخاصة بالإجابة الصحيحة بشكل كامل ودقيق في ورقة البابل شيت، محذرًا من خطأ شائع يقع فيه البعض، وهو تظليل أكثر من إجابة لنفس السؤال، ما يؤدي إلى إلغاء الدرجة واعتبار الإجابة غير صحيحة.



المراجعة النهائية لجغرافيا للثانوية العامة

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