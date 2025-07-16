إعلان

بدءًا من العام المقبل.. هذه المواد تدخل في مجموع طلاب الابتدائي

10:58 م الأربعاء 16 يوليو 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التعديلات الخاصة بالمواد الدراسية التي سيتم احتساب درجاتها ضمن المجموع للطلاب في المرحلة الابتدائية، بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب في الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية، وهي الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، سيخضعون لتقييم درجاتهم في ثلاث مواد رئيسية فقط تضاف إلى المجموع النهائي، وهي اللغة العربية، الرياضيات، واللغة الإنجليزية.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ستكون درجاتهم النهائية محسوبة بناءً على خمس مواد دراسية، وهي: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية.

اقرأ أيضاً:

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. 44 ألف راسب و70% نسبة النجاح الإجمالية

تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج الطب والجراحة بحلوان

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم مواد تدخل في مجموع طلاب الابتدائي الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية