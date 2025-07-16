بدءًا من العام المقبل.. هذه المواد تدخل في مجموع طلاب الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التعديلات الخاصة بالمواد الدراسية التي سيتم احتساب درجاتها ضمن المجموع للطلاب في المرحلة الابتدائية، بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب في الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية، وهي الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، سيخضعون لتقييم درجاتهم في ثلاث مواد رئيسية فقط تضاف إلى المجموع النهائي، وهي اللغة العربية، الرياضيات، واللغة الإنجليزية.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ستكون درجاتهم النهائية محسوبة بناءً على خمس مواد دراسية، وهي: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية.

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