بنسبة نجاح 92%.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بالتعليم "الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي".

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نسبة النجاح بشهادة الدبلومات الفنية للتعليم الصناعي بلغت 77,63%، وفي التعليم الزراعي بنسبة 80,42%، وفي التعليم التجاري بنسبة 92%، والتعليم الفندقي بنسبة 66,6%، مشيرًا إلى أن التعليم التجاري حقق أعلى نسبة نجاح هذا العام.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم بالنجاح، مؤكدًا أن التعليم الفني على مستوى المحافظة يشهد طفرة غير مسبوقة في ظل رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، واهتمام وزير التربية والتعليم بتطويره، كونه يمثل الجانب الأساسي من الحياة العملية داخل المجتمع، والركيزة الأساسية للصناعة في مصر.

على جانب آخر، أوضح محمد محمود، مدير التعليم الفني بمديرية التعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات شهادات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024 – 2025، بلغ 1233 طالب وطالبة، بواقع 377 طالب وطالبة في التعليم الصناعي حضر الامتحانات 322 طالب وطالبة، ونجح منهم 250 ، ورسب 3 ، و69 لهم دور ثاني، وتقدم للامتحانات بالتعليم الزراعي 240 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 235، غائب 5، و ناجح 189، راسب 5.

وتابع : كما تقدم لأداء الامتحانات بالتعليم التجاري 550 طالب وطالبة حضروا جميعًا الامتحانات، ونجح 506، راسب 8 ، و36 لهم دور ثاني، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات بالتعليم الفندقي 66 طالب وطالبة، حضروا جميعهم الامتحانات، ونجح منهم 44، راسب 1، ويؤدي الامتحانات في الدور الثني 21 طالب وطالبة.