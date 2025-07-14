تظلمات الدبلومات الفنية 2025.. خطوات التقديم والشروط

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة الفرصة أمام طلاب الدبلومات الفنية 2025 لتقديم تظلمات على نتائجهم، وذلك بعد سداد الرسوم المحددة من قبل الوزارة في المواعيد التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا بشكل رسمي.

خطوات تقديم التظلم واستلام موعد الاطلاع

يُشترط أن يتوجه الطالب بنفسه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لتسليم إيصالات سداد رسوم التظلم، مع تحديد المواد الدراسية التي يرغب في تقديم التظلم بشأنها، وبناءً على ذلك، تقوم اللجنة بتحديد موعد اطلاع الطالب على أوراق الإجابة الخاصة به.

وشددت وزارة التعليم على أهمية التزام الطالب بالموعد المحدد له للاطلاع، مؤكدة أنه لا يُسمح سوى لولي الأمر بمرافقة الطالب أثناء هذه الخطوة، بعد التحقق من هويته، كما يُمنع تمامًا استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجنة أو اصطحاب أي نسخ من نماذج الإجابات الرسمية.

وأضافت الوزارة، أنه خلال الاطلاع، يحصل الطالب على نسخة ضوئية من كراسة إجابته في المادة محل التظلم، ويقوم بتسجيل ملاحظاته بخط يده داخل نموذج معد خصيصًا لذلك، ويشمل ذلك مراجعة مجموعة من النقاط، منها:

وجود إجابات لم يتم تصحيحها أو تقديرها.

أخطاء في جمع درجات أجزاء السؤال الواحد.

عدم تطابق المجموع الداخلي للدرجات مع ما هو مثبت على الغلاف الخارجي للكراسة.

تجاهل احتساب الدرجة الأعلى في الحالات التي يسمح بها القانون.

وجود خطأ في جمع الدرجة الكلية على الغلاف الخارجي.

عقب الانتهاء من الاطلاع وتسجيل ملاحظاته، يقوم الطالب بالتوقيع على غلاف النسخة الضوئية لكراسة الإجابة، ثم يسلمها إلى عضو لجنة الاطلاع داخل لجنة النظام والمراقبة المختصة، مع تسجيل رقم هاتفه للتواصل معه فور انتهاء اللجنة من مراجعة التظلم.

استكمال الإجراءات وإخطار الطالب بالنتيجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تتولى لجنة النظام والمراقبة مسؤولية استكمال فحص التظلم بناءً على الملاحظات التي دونها الطالب، وفي حال ثبوت أحقيته في الحصول على درجات إضافية، يتم التواصل معه مباشرةً لإبلاغه بنتيجة التظلم، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة، يتم رد قيمة الرسوم التي سددها الطالب كتظلم عن المادة محل التصحيح.

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