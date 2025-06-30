كتب- أحمد الجندي:

أطلق سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تحذيرًا رسميًا مشددًا بشأن منع جمع التبرعات أو طلب أي مساهمات مالية من أولياء الأمور في المدارس، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مديري الإدارات التعليمية وموجهي المراحل المختلفة، إلى جانب ريحاب عريق، وكيل المديرية، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

تشديد على الانضباط والاستعداد الكامل

وخلال الاجتماع، أكد "عطية" على أن الجدية في الاستعدادات والصيانة الشاملة للمباني التعليمية تمثل أولوية قصوى خلال هذه الفترة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتقليل الكثافات الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة لاستقبال الطلاب.

منع التبرعات وتحذير من المخالفات

وفي رسالة مباشرة، شدد وكيل الوزارة على رفض أي ممارسات تتعلق بجمع التبرعات أو المطالبة بمساهمات مالية من أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن التعليم حق مجاني يكفله الدستور، وأن أي محاولات خارج الأطر الرسمية سيتم التعامل معها بحسم.

وتابع: "لن نسمح تحت أي ظرف بطلب أي مبالغ مالية من أولياء الأمور، ومن يثبت عليه ذلك سيُحال فورًا إلى الشؤون القانونية دون تهاون أو وساطة".

متابعة مستمرة وإجراءات رادعة

وأوضح عطية أن المديرية تتابع ميدانيًا أداء المدارس، وستتخذ إجراءات فورية بحق أي مخالفة، مشيرًا إلى أن كرامة ولي الأمر خط أحمر لا يجوز المساس به، وأن أي اجتهاد خارج الأطر القانونية سيواجه بالرفض الكامل.

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