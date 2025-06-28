التعليم: امتحان الفيزياء من المنهج وتدرج الصعوبة يميّز الطلاب

كتب- حسن مرسي:

وزارة التربية والتعليم، امتحانات الثانوية العامة، امتحان الفيزياء، شادي زلطة، الغش الجماعي، نزاهة الامتحانات، الدكتور رضا حجازي.

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن جميع امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بما فيها امتحان مادة الفيزياء الذي أثار جدلًا، تم وضعها وفقًا لمواصفات ومعايير محددة من داخل المنهج، وتدرجت في مستوى الصعوبة بهدف التمييز بين مستويات الطلاب المختلفة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، قال زلطة إن هناك تباينًا في الآراء بشأن امتحان مادة الفيزياء، إلا أن الامتحان جاء من داخل المنهج وكان متدرجًا في الصعوبة للتفرقة بين الطالب المتفوق والمتوسط والضعيف.

وأضاف المتحدث باسم التعليم أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا العام لتنظيم امتحانات الثانوية العامة غير مسبوقة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزير التعليم.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات مراجعة الامتحانات بدقة، وذلك لضمان التوازن في مستويات الصعوبة، مما يساعد على تمييز مستويات الطلاب المختلفة وتحقيق العدالة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم تُسجل هذا العام أي حالات لما يعرف بـ "الغش الجماعي" أو ما كان يطلق عليه "لجان أولاد الأكابر".

وأشار إلى أن الوزارة زادت من أعداد أفراد التفتيش بشكل كبير قبل دخول الطلاب إلى اللجان، في خطة تهدف إلى ضمان نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولات للغش.